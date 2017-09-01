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性欲太强怎么办？性欲太强要怎样调整心态？

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2017-09-2139健康网
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核心提示：性欲不管强弱都会影响到夫妻之间的感情，如果是性欲太强还会令对方太过于反感，甚至是更加厌恶。可能会破坏夫妻之间和谐的性生活，性欲太强对双方都会造成影响，导致男人精液质量下降，女方会导致身体虚弱等。那么性欲太强怎么办呢？

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　　性欲不管强弱都会影响到夫妻之间的感情，如果是性欲太强还会令对方太过于反感，甚至是更加厌恶。可能会破坏夫妻之间和谐的性生活，性欲太强对双方都会造成影响，导致男人精液质量下降，女方会导致身体虚弱等。那么性欲太强怎么办呢？

　　性欲太强怎么办？1、制约性生活的次数

　　过多地进行性生活会是一个人的性欲变得更加强烈仿佛一天不进行性生活就活不了一样，因为每天都进行性生活的话，会形成一种习惯，一旦破坏了这种习惯就不行。因此，夫妻间应该要制定一个性生活计划，规定什么时候性生活就什么时候，绝对不能打破计划，从而起到抑制的作用。强迫性规定多少天进行一次性生活。次数要制定得合情合理、适可而止，不宜过频或过少。

　　性欲太强怎么办？2、避免过头的性念头

　　性欲太强的人，脑海中无时无刻都在想性，因为他们想通过性获取更多的快乐，这种情况会使性欲变得更强，当你在想性时，应该强迫自己静下心来，尽量转移自己的注意，可以通过阅读其他东西来转移自己思想，或是读一些介绍健康性生理和性心理的读物，对性有一个理性的认识。总之，当自己脑海中抑制不了性念头的时候，要不断自我暗示，不能想，打断这样的念头。

　　性欲太强怎么办？3、制约即时的性冲动

　　当你忍不住想要进行性生活的时候，此刻你的性欲一定很强，因此要习惯这种冲动，并要克制这种性冲动，用自己强大的意志力去遏制，若意志力不可行，那么可以通过其他措施，如用冷水浸足或用冷水毛巾冷敷性器官，并且及时排空尿液；及时改变环境，出去室外以后的地方；或做些运动，转移注意力；或告诉配偶，让对方有意回避性生活。

　　小编提醒：

　　1、远离酒精和俱乐部药物

　　酒后乱性，这句话不用解释，大家能了解，还要注意的是，在舞厅、pub流传的快乐丸、神仙水等助性药物，也会让人自制力全毁，乐极生悲。更重要的是，在酒精及药物催逼下，一时来不及或没想到而疏漏安全防护，结果遭到性侵害，或意外怀孕或染上性病，就太不值得了。

　　2、性欲太强不是危险性行为的借口

　　如果拿“我有需要”为借口，迷恋于多重性伴侣、一夜情、卖春、强暴别人等危险性行为，不爱惜自己，也害了别人。

　　3、别急给自己负面评价

　　也许你需要的是找人倾诉，或是请教心理专家、向精神科医师求助，找出问题症结。

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