具有催情效果的10种食物！

核心提示：在我们的印象中，想要催情就非春药莫属了，但是这种药不仅难买而且对身体也有很大的坏处。那在生活中有没有健康又有效的催情食物呢？
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在我们的印象中，想要催情就非春药莫属了，但是这种药不仅难买而且对身体也有很大的坏处。那在生活中有没有健康又有效的催情食物呢？
1.生蚝
滑溜的生蚝带来微妙口感，其所含高浓度成分的锌，此物质已被证实对制造男性荷尔蒙极有帮助。
2.鱼子酱
被视为催情食物已几个世纪的鲟鱼鱼卵———鱼子酱，其所含的四十七种维他命和矿物质有益得不得了。
3.朱古力
朱古力中的咖啡因其抗抑郁功效产生如服食兴奋剂的“副作用”，增加人体对性的刺激度。
4.红酒
适可而止的话，酒精是上佳的催情物，它具缓减紧张和忧虑之效。
5.韭菜
在药典上有“起阳草”之名。不仅质嫩味鲜，营养也很丰富。《本草纲目》中说，韭菜补肝，治小便频数、遗尿等。韭菜还能温补肝肾，助阳固精作用突出，因为韭菜籽为激性剂，还有补肾、治带、暖腰膝等作用。
6.木瓜
木瓜催情在于由心理诱发生理之催情联想，其外表不难令人联想起女性丰满的胴体。
7.印度咖哩
香料是天然催情剂，印度咖哩中有十多种香料，胡妥具令人陶醉之效、辣椒刺激身体气血循环，芥末刺激性腺，要一口尽尝催情香料，印度咖哩乃首选。
8.蜂蜜
蜂蜜中含有生殖腺内分泌素，具有明显的能使性腺活跃的生物活性。而且，蜂糖极易被血液吸收，对精液的形成十分有益。蜂王浆中则含有天门冬氨酸这种“助性”物质，能促进发育，提高性功能、刺激生殖能力。
9.番茄
早期的番茄为黄色，故意大利人称之为“金苹果”。当时有人认为番茄有强烈催情作用，美国人早年更一直视番茄为催情剂，禁止传教士使用。
10.大葱
医学研究表明，葱的营养十分丰富，它含有的各种植物激素及维生素能保证人体激素分泌正常，从而起到壮阳补阴的作用。洋葱、大蒜也有此作用。
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