核心提示：避孕药什么时候吃有效？避孕药是做爱后防止怀孕的补救措施，成为很多女人的必备之物。但是，很多女人并不清楚，避孕药分哪几类，避孕药什么时候吃有效，下面我们就来介绍避孕药的相关知识。

温馨提示：想知道你的“丁丁”大小和功能是不是都正常，最适合你的爱爱姿势又是哪种？点击复制，关注微信公众号“health39net”（长按微信号可复制），回复 J69 开始测试。

避孕药是女人们享受云雨之欢后防止怀孕的补救措施，但是粗心的女人却不能分清避孕药的分类，不清楚避孕药什么时候吃最有效，即使吃了还是不小心中招了。避孕药作为尚不想怀孕女人的必备之物，如果不清楚避孕药的用法就很危险了，下面我们就来聊聊避孕药的那些事。

避孕药什么时候吃有效？谈谈避孕药那些事



各种避孕药什么时候吃有效？

避孕药作为防止怀孕的一种补救措施，是必须在同房后一定时间内服用，才能起到避孕的功效。避孕药一般分为紧急避孕药、短效避孕药、长效避孕药三种，每种避孕药有各自的用法，都是不能长期服用的。

夫妻生活规律者可选用短效避孕药，坚持每天服用，从来月经的第5天开始服用，每日1片，连续服用22天。

夫妻生活不规律者不能坚持每天服用，不妨选用长效口服避孕药。月经第5天开始服第一次药，间隔20天之后再服第二次。后续每月仅服1次即可，每次一片。

夫妻分居两地、夫妻生活较少者，可选服探亲避孕药，同房前8小时服第一片，后续每晚服1片，一直到探亲结束的凌晨在服1片，这样吃可有效避孕。

如果是没有预期的同房或被强奸者，可在1天内服用事后避孕药，连续服用5天，以避免突发怀孕。

避孕药的功效不仅仅是避孕

虽避孕套也是一种避孕方法，但房事的感受性较差，广大女性朋友仍对避孕药情有独钟。需要注意的是，避孕药不能长期服用，它不仅仅能避孕，还能改善经期头痛、情绪变化、乳房胀痛、腹胀、水肿等经期综合征，甚至能治疗子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征、盆腔炎等妇科疾病，可谓“一药多用”。

但是，避孕药毕竟是激素类药物，通过抑制排卵，使机体激素水平在月经期处于低水平，可引起月经减少、类早孕反应、阴道出血、色素沉着等，还可能增加高血压和血栓形成的几率。所以，有糖尿病、已怀孕、乳腺或生殖恶性肿瘤、肝病、心脑血管疾病的女性不适合服用避孕药物，可使用避孕套来帮助避孕。