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这四个性爱技巧快速提升性快感

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2017-09-1639健康网
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核心提示：在房事中男士学会一些性爱技巧，让你的她好好享受你所带来的欢愉和性福，这几个简单的性爱技巧，人人都能学会，快速让她达到性高潮！

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　　在房事中男士学会一些性爱技巧，让你的她好好享受你所带来的欢愉和性福，这几个简单的性爱技巧，人人都能学会，快速让她达到性高潮！

情侣 夫妻 爱情 拥抱_14899892_xxl

　　性技巧一、爱抚她的臀部

　　可以一边轻吻她的脊背，一边用手指去爱抚她的臀部。在亲吻额头时也可以不断揉捏她的臀部。专家表示，在性爱过程中这种对臀部不由自主的关注相当于对女性的无声奉承。

　　性技巧二、亲吻她的脖子

　　女性心声：“亲吻我的脖子”，言下之意是“我要更快地进入状态”或“我想给你看看我的新内衣”。裸露的颈部的确性感，但仅仅是性感这么简单吗？心理学家认为，颈部是人体较为脆弱的部位，通常需要受到严密保护，这也导致它成为交欢过程中特别值得探索的感受区域。

　　性技巧三、宠幸她的背部

　　在情色化大行其道的今天，于颈部偎依呢喃不但象征着行为亲密，而且不至于过于低俗化和色情化。亲吻对方的背部，再从裸露的肌肤转移到头发上，极尽温柔体贴之能事。很多女性的性兴奋点就位于背部，在那里亲吻轻咬，再附耳告知一些私密之语，便会让她们很快变得性致勃发。

　　性技巧四、挑逗她的耳朵

　　女性心声：“在做爱过程中轻触我的耳朵或在我的耳边吹气，我会很快陷入疯狂。”女性的耳朵内外都布满了超级敏感的神经末梢。轻柔地将热气呵入她的耳朵中，再鼓入些冷空气，用你的嘴唇或手指为她的耳垂做按摩，轻轻地向下扯动耳垂，以增强她的愉悦感。

　　

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