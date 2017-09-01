如何分辨真假处女膜？

核心提示：现在医学技术发达，处女膜都可以再生，处女膜修复手术的小广告也是随处可见，那么，如何分辨真假处女膜呢？

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现在医学技术发达，处女膜都可以再生，处女膜修复手术的小广告也是随处可见，那么，如何分辨真假处女膜呢？

一、真的处女膜是什么样？

真处女的处女膜的孔都很小，并且孔的现状非常的规整，上下左右都是光滑对称的，其孔的大小仅仅可以容纳一根手指的大小，而处女膜则是半透明颜色的，并且处女膜以及处女膜的边缘绝不会有任何的疤痕，而且第一次同房的时候出血比较多，一般有女性自己手掌那么大的一片血迹。另外一个特征就是阴部非常紧窄，进入的时候阻力很大，很明显。

二、如何识别假的处女膜？

1、处女膜处有缝合线

无论是什么样的处女膜再造手术，修补后的处女膜的孔都不可能规整和光滑，并且孔都明显的比较大，这个孔的形状呈现为Z字形，Y字形，或者是放射形。并且可以明显的看到处女膜修补手术后在处女膜周围留下的一整圈的缝合线。

若是使用可吸收线做的韩式处女膜再造手术，也是一样的可以看到处女膜的边缘有些许的线头的，很多人认为可吸收线吸收后完全无痕，这是错误的，可吸收线并不代表就完全的吸收，那些做过剖腹产的妇女就知道可吸收线绝非完全的被吸收到无痕无迹，可吸收线的线头要完全的被吸收完，至少需要5年的时间。

2、有处女膜但阴道松弛

由于不少的女孩子以为处女膜修补手术的价格，就是全部的处女身恢复的费用，所以往往在医院做这个手术的时候，当医生说需要同时做阴道紧缩手术，紧缩手术另外收费(阴道紧缩费比处女膜修复手术费还要贵很多)的时候，她们往往就没有想到，也没有准备这个费用，所以就没有在做处女膜再造手术的时候同时去做一个阴道紧缩手术，这样处女膜虽然有，但阴道松弛。同房的时候，明显的感觉到是假处女。