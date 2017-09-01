女性性高潮身体有这些变化

核心提示：性高潮是一种很美妙的感觉，有研究显示，女性的高潮感受平均可以持续18秒。女性高潮时的感受非常多样，一般来说，性高潮来临前女生都会出现以下几种变化：

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性高潮是一种很美妙的感觉，有研究显示，女性的高潮感受平均可以持续18秒。女性高潮时的感受非常多样，一般来说，性高潮来临前女生都会出现以下几种变化：

变化1：呻吟

这一点是女性高潮中最大的表现，本来呻吟声是和男性的节奏想符合的，但是高潮来临的时候，声音就会变的很厉害，有的声音会变大，还有的会有突然没有声音，并且还可能是想唱歌高音上不去的感觉。

变化2：呼吸

女性在高潮来临时，呼吸会变得异常急促，并且还有憋气的情况产生，知道高潮结束，才会恢复呼吸状态。

变化3、伤害

这是有两种伤害，一种是精神伤害，还有一种是身体伤害，精神伤害其实也是一种刺激，也就是语言刺激，说一些脏话，爆粗口。身体伤害，那自然就是抓和咬，一般这时候男性也快到高潮了，因此这种伤害也是一种激励。

变化4、阴道肌肉收缩

尤其是阴道外口肌肉会发生明显的剧烈有力而令人愉快的收缩，对阴茎起明显的握固作用，这种收缩一般有3～15次，每隔0.8秒收缩一次，持续2～4秒，或更长，并带来高度的自身欢快。那些体质较好、未曾生育的妇女其阴道肌肉的收缩作用尤为明显。

变化5、乳头勃起

乳房组织内肌纤维出现不随意收缩，血管充血，乳头竖起变硬。一旦达到性高潮，乳房皮肤红热，乳晕肿胀更为明显。