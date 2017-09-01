夫妻性爱中不能犯的八大错误！

核心提示：进行性爱之前一定要了解这些，否则一不小心就惹怒对方了。夫妻之间性爱一定不能犯的几大错误！

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进行性爱之前一定要了解这些，否则一不小心就惹怒对方了。夫妻之间性爱一定不能犯的几大错误！

做爱时机不对

睡眠不足、大量饮酒以及身体疲劳时做爱，只会给双方留下遗憾。在美国“男性网络”论坛上，有专家指出，很多年轻男子会在喝得酩酊大醉后乘着酒兴做爱，结果往往坚持不了5分钟，动作还相当粗鲁，导致女友一气之下跟他们分手。

不在乎前戏

性爱中，超过半数人前戏时间不足3分钟。其实，完整的性爱应该包括三部分，前戏、实质性爱和后戏，三部分的时间分配应遵循2∶3∶2的原则。一般整体性爱时间在20分钟双方即可满足，因此前戏应占6分钟左右为宜。年纪越大越要增强前戏时间，以便让身体做好充分准备，来迎接较高质量的性爱。

不讲究卫生

许多男人外表潇洒，在宽衣解带之后，却有浓重的体臭；有的女人外表妩媚，内衣却破旧不堪，让伴侣大倒胃口。此外，在性爱过程中，外表固然重要，内部修饰也不能忽视。内衣不一定十分性感，但要干净清洁，才能营造出温馨的气氛。

假装性高潮

女性伪装性高潮的首要原因，就是为了取悦性伴侣。但伪装性高潮会造成很多负面影响，例如会使伴侣误以为目前的模式最理想，从而继续这么做下去。长此以往，女性要想达到真正的高潮会越来越难，甚至会使伪高潮变为常态。一旦被男方发觉，还可能伤害感情。

责备对方

当伴侣不能勃起时，女人容易习惯性的采用责备的方式对待，无论是责备自己还是对方都是不当的做法。当男人不能勃起时，女人会觉得自己没有足够的吸引力，甚至怀疑男人对自己的爱。事实上，男人出现勃起问题的原因很多。

忽视避孕

没有什么比事到临头却发现没有避孕套更令人扫兴的了。性爱专家指出，没有良好的避孕措施，意味着男人对性行为没有一种负责任的态度，所以许多浪漫的故事，会戛然而止于女性对一个安全套的执著上。因此，不管多么有激情，起码的安全措施还是必需的。

妄自点评性爱

做爱后最“煞风景”的行为莫过于拿枕边人与前性伴侣进行比较了，男人在这方面尤其不注意。调查中专家发现这样一个规律，当男性将伴侣与前女友，或者杂志上的所谓“性感女神”进行比较时，无异于向女性下了分手令。

忽略后戏

40%的男人在过完性生活后，对妻子没有温存表示。没有后戏会让女性产生“他只顾自己发泄，根本不管我”的想法，而性爱后拥抱一会儿、聊聊天，都可以起到很好的情感润滑作用。