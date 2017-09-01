清晨进行性生活要注意什么？

核心提示：早上是解决生理需求最好的阶段，清晨是男女荷尔蒙最旺盛的时候，但是大早上就进行性生活要注意哪些呢？

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早上是解决生理需求最好的阶段，清晨是男女荷尔蒙最旺盛的时候，但是大早上就进行性生活要注意哪些呢？

1.清晨房事前后都需喝杯水

男性长期处于缺水状态，会使性器官不能维持正常形态，勃起或充盈受阻，精液生成减少。而且，由于营养素和代谢产物不能及时运输，性生活后疲劳感不易消除，因此清晨性爱前后都需多喝水。

性生活时机体的能量和水分的消耗明显。如果性生活后马上入睡，整个身体会处于缺水状态，导致血液黏稠，引发某些疾病的发生。

2.注意女性尿道炎

而有些女性抱怨，在结婚前，从来没有得过尿道炎;可是结婚后，尿道炎几乎就成了她们身体的常客。她们认为这和过夫妻生活有关，甚至有些女性怀疑她们的丈夫在外面乱来。

女性尿道炎反复发作与性生活有一定关系，因为在过性生活时，容易把女性尿道口的细菌向上逆行，经尿道口、膀胱、输尿管、肾盂，引起尿道炎。为了防止性生活引起尿道炎，女性在性生活前适当多喝些水，使在过完性生活后，有足够的尿意而排尿。排尿可以起到对尿路的冲洗，这对预防尿道炎的发生有很好的作用。如果发生了尿道炎，女性最好在尿道炎治好后一个月再恢复过性生活，这对防止尿道炎的再次发生有益处。

补水攻略：身体有足够的水量，才有足量的荷尔蒙，性生活才能满意。在房事前喝一两杯水，男人的性器官勃起时才更有力度，时间才能更长。在激情过后，再喝上一杯温水，以及时补充身体水分的消耗，降低血液的黏稠度。女人性爱前多喝水，也能起到防止尿道炎的作用。

3.清晨性生活短时间别立即开车

快节奏、高强度的工作，让很多白领晚上回到家已是心身疲惫，哪还有精力云雨一番。于是，不少人选择先睡上一觉，次日清晨再享受性生活。

在大城市交通的高峰时段，由驾驶员负主要责任的交通事故中，大约有40%左右的驾驶员是性事刚刚结束后开车出事的。