39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 性爱 > 性生理 > 男性生理 > 阴茎 > 正文
综合
问医生

怎样才能让JJ变长？网传让JJ变长的方法这几种最靠谱

性爱文章排行榜
2017-08-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：关于让JJ变长的方法（即阴茎增长术），网上流传的有很多，这些方法都靠谱吗？怎样才能让JJ变长？

温馨提示：想知道你的“丁丁”大小和功能是不是都正常，最适合你的爱爱姿势又是哪种？点击复制，关注微信公众号“health39net”（长按微信号可复制），回复 J69 开始测试。

　　怎样才能让JJ变长？男人们都想知道的吧。关于让JJ变长的方法（即阴茎增长术），网上流传的有很多，这些方法都靠谱吗？今天小编就来帮大家辨别一下。

　　1.视觉差异法

　　什么是视觉差异法？就是让你的JJ看起来变长了。（所以，实际上是没有滴。）

　　去毛：光头显头大，没毛病，不信你试试。

怎样才能让JJ变长变粗？网传让JJ变长的方法这几种最靠谱

　　减肥瘦显高和瘦显长是同个道理，当你肚子上的肥肉没了，JJ看起来自然就长了。

　　凹造型：斜45度，视觉看上去最长，各位记得找好角度啊。

　　2.吃药

　　号称吃了能让JJ变长的药，一般都是说吃了就能促进JJ的血液回流，扩展丁丁的海绵体组织，实现JJ二次发育。但实际上，JJ的长度是睾酮决定的，对于早就发育好的大老爷们来说，JJ的长度基本就是一个常数了，想二次发育，基本上是做梦。

　　吃点药就能变长还是别想了，药的成分就跟普通的保健品差不多，吃了不会死，药效你也看不到，就图个心理安慰。

　　3.牵拉器助长

　　佩戴JJ牵拉器能让JJ变长？是的。

　　有研究发现，每天牵拉JJ12个小时，持续6个月，JJ正常的状态下增加了0.7英寸，勃起的时候增加了0.67英寸。0.7英寸有多长？就胶囊药的长度差不多。

　　但是，这东西每天得戴12小时，除去吃饭睡觉的时间，还有时间和女票啪啪啪？

　　4.手术增长

　　手术能让JJ变长吗？能。但是是在正常状态下让JJ增长1-2cm，但是勃起的状态并没有太大变化。但我只想问，这样的手术还有做的意义吗？而且，手术是有风险的，万一手术失败或护理不当，JJ感染了、残了，那不是得不偿失么？

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

JJ变长 阴茎增长

我来评论

已有0人评论  查看评论

性爱热讯

性保健 性心理 性生理

关注39健康网官方微信 进入39性爱频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 育儿 保健 女性 问答 一周健康热点 性爱热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈