怎样才能让JJ变长？网传让JJ变长的方法这几种最靠谱

核心提示：关于让JJ变长的方法（即阴茎增长术），网上流传的有很多，这些方法都靠谱吗？怎样才能让JJ变长？

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怎样才能让JJ变长？男人们都想知道的吧。关于让JJ变长的方法（即阴茎增长术），网上流传的有很多，这些方法都靠谱吗？今天小编就来帮大家辨别一下。

1.视觉差异法

什么是视觉差异法？就是让你的JJ看起来变长了。（所以，实际上是没有滴。）

去毛：光头显头大，没毛病，不信你试试。

减肥：瘦显高和瘦显长是同个道理，当你肚子上的肥肉没了，JJ看起来自然就长了。

凹造型：斜45度，视觉看上去最长，各位记得找好角度啊。

2.吃药

号称吃了能让JJ变长的药，一般都是说吃了就能促进JJ的血液回流，扩展丁丁的海绵体组织，实现JJ二次发育。但实际上，JJ的长度是睾酮决定的，对于早就发育好的大老爷们来说，JJ的长度基本就是一个常数了，想二次发育，基本上是做梦。

吃点药就能变长还是别想了，药的成分就跟普通的保健品差不多，吃了不会死，药效你也看不到，就图个心理安慰。

3.牵拉器助长

佩戴JJ牵拉器能让JJ变长？是的。

有研究发现，每天牵拉JJ12个小时，持续6个月，JJ正常的状态下增加了0.7英寸，勃起的时候增加了0.67英寸。0.7英寸有多长？就胶囊药的长度差不多。

但是，这东西每天得戴12小时，除去吃饭睡觉的时间，还有时间和女票啪啪啪？

4.手术增长

手术能让JJ变长吗？能。但是是在正常状态下让JJ增长1-2cm，但是勃起的状态并没有太大变化。但我只想问，这样的手术还有做的意义吗？而且，手术是有风险的，万一手术失败或护理不当，JJ感染了、残了，那不是得不偿失么？