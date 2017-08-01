男人性冷淡怎么办？缓解性冷淡试试这几招

核心提示：男人性冷淡怎么办？缓解性冷淡有哪些方法？

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男人性冷淡怎么办？性生活是夫妻关系中重要的一环，如果男性朋友性欲下降甚至出现性冷淡，对自身的健康状况与家庭和谐都会有影响。性欲很容易会受到心理和情绪的干扰，不少出现性冷淡的男性会觉得难以启齿，甚至回避治疗，时间长了很容易会出现性功能障碍。因此当出现性冷淡的症状时，可以自行先尝试以下这些缓解性冷淡的方法。

男人性冷淡，试试这些缓解方法

1、减轻压力

通过集中精力提高自身和对方的乐趣，寻找并消除性欲低下的原因。

2、使用脱敏治疗

对于那些解不开而造成干扰的心理困惑，有必要再三地重复提及。反复提出这一问题，可以使它对自己的影响逐步减少乃至消失。

3、消除顾虑

性欲减退并不意味着完全消失，暂时消失并不意味着消失，只要能正确认识和理解这种生理变化，做好心理调节，使性关系和好如初。

4、释放不良情绪

需要患者畅谈内心感受，在面对医生时可自由表达心中的畏惧、愤怒、悲痛、焦虑和其他令人不适的情绪，有助于清理自己头脑中的混乱和干扰，是减弱消影响的关键一步。

温馨提示：由于性欲的强弱度没有特定的标准，即使同一个人，也会随年龄、健康状况、精神状态、生活环境、与伴侣的关系及性经验等因素而有所差异，所以要依症治疗，找准病因。