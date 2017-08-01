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学会这几招 让男人离不开你的身体

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2017-08-1939健康网
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核心提示：只要跟我做过的男人，绝对离不开我的身体。下面就和大家分享一下性生活的过程的技巧。

温馨提示：想知道你的“丁丁”大小和功能是不是都正常，最适合你的爱爱姿势又是哪种？点击复制，关注微信公众号“health39net”（长按微信号可复制），回复 J69 开始测试。

　　我自认是一个很愿意在床上配合男友的女孩，每次做爱完後，看到男友精疲力尽却无限满意的神情，就让我有说不出的成就感;过去我曾是个非常内向的女孩，虽跟前二位男友都发生过关系，但从来不知性爱可以有那麽多的乐趣，直到6年前认识了现任男友，让我彻底开窍，现在我相信只要跟我做过的男人，绝对离不开我的身体。下面就和大家分享一下性生活的过程的技巧。

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　　1、放开自我约束

　　不管是各种性爱姿势、性爱地点、性爱时段，我对他几乎有求必应，百依百顺，当然，这可能是我们二人经过这些年的沟通与彼此配合，都已完全陶醉在性爱的欢愉里，此外;不管你平时是什麽形象，什麽职位，在二人裸裎相见时，就只有你们两个人，还拘谨什麽，尽管拿出你潜意识中最淫荡的一面勾住你男友的魂吧……

　　2、变换做爱场所

　　我现在的男友性欲很强，每次大都能维持10至15分钟左右，加上喜欢变换各种性爱姿势，透过不同姿势，可以各种角度摩擦到我里面各各不同的部位，让我产生各种快感，另外我们除了家里客厅、厨房、餐桌、浴室、阳台各地方外，很多奇怪地点我们也都试过了。

　　车震已是家庭便饭，办公室的办公桌、大楼楼梯间、停车场、公园树丛内、凉亭石椅、海边石头隐密处、电影院及长途巴士的最後一排座位(请找冷门时段或人少的电影院及巴士)，河滨公园、堤防、废弃空屋、夜晚的大楼建筑工地(到高层窗边，以立姿弯腰、臀部後翘两腿分开，边看夜景边做，感觉很好)…

　　3、学会称赞对方

　　性爱时的优点不管是他的长度、粗度、大小、性爱技巧、温柔体贴、还是前戏後戏，总有能让你称赞的某个特质吧！在做爱时最忌讳闷不吭声，像个死屍，毫无反应，尽管不断告诉他「好棒、好大、好粗、好深、好舒服、好喜欢、快到了、要飞了」看你男友适合哪个赞美，凭你当时的本能，用最直接的语言当场告诉他，你会突然发现他的战斗指数再你娇呼过後，似乎会突然升高十倍。

　　4、沟通做爱细节

　　在每次性爱过後记得要你的男友别急着睡觉，多问问他刚才最满意的部分是什麽，也将你自己最满意对方的部分告知对方，这样可以作为下次再战时的重要参考，你会发现，沟通几次之後，你们二人都会在整个性爱过程中做出对方最满意的动作与反应，避免无谓的动作与错误的摩擦，浪费彼此战力。

　　

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