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【性能力测试】S

性爱文章排行榜
2017-08-16
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温馨提示：想知道你的“丁丁”大小和功能是不是都正常，最适合你的爱爱姿势又是哪种？点击复制，关注微信公众号“health39net”（长按微信号可复制），回复 J69 开始测试。

　　性能力等级：S

　　在性上你比较含蓄害羞，慢热的性格，喜欢由爱而开始的性关系，因此是床上的“处女座”，追求绝对完美。想要跟你“深入”交流一次，器大活好还不够，必须精神上高度契合才行。

　　是时候多给别人一点机会，跟你一起解锁更多姿势了。


　　男版

　　兄弟，别光顾着忙工作、学习，身体和技巧要跟上，女人都喜欢床上的野男人！活儿好才能留人心呐！

　　一是性经验缺乏。你崇尚由爱而开始的性关系，不喜欢滥交，然而“实践出真理”，所以才床上技巧可能不是很娴熟，导致极少有双方共同到达巅峰的体验。

　　二是缺乏运动。不运动肌肉量过少，一样会影响你的能力！

　　肌肉过少会引起雄性激素下降，从而导致力量不足，雄性激素可以，促进和维持性功能，男子的欲望要求，xing兴奋的发生和bo起的能力，都需要雄激素作为动力

　　如何通过健身和饮食来减肥

　　同时增加睾固酮呢？

　　首先可以靠食补！俗话说“三分靠练，七分靠吃”想要减肥，并且增加睾固酮，也可以靠吃！

　　蔬菜类可以多摄入：葱，大蒜，人参，花椰菜，葡萄柚

　　肉类应该选择牛肉，动物内脏这些含有大量维生素B的食物。同时可以适当的摄入一些海鲜。比如生蚝和虾。但是一定要避开油炸类食物！！！


　　女版

　　可爱又温柔的姑娘，在床上好像少了那么点情趣哦！

　　喜欢由爱而开始的性关系，特别需要对方的呵护，所以对性要求不高，性能力较为弱一点。纯情固然是好事，但是男人更喜欢“床下的圣女，床上的荡妇”，想要牢牢套住他，还是得放开一些，努力提高床技啊！

　　女生性能力怎么分呢？

　　普通级：在满足上述前提的情况下，尚达不到以下各级标准。

　　三级：经常或总能够在各种性行为方式(不论是与伴侣在一起还是自慰)中达到性高潮。

　　二级：符合三级条件，并在某种方式中具有被动的或主动的射液能力。

　　一级：符合二级条件，并在任何方式、任何情境中，具有主动的、能够自我控制的射液能力。

　　最后，专家表示，在这个评价体系里，要排除高潮障碍患者。因为一旦有高潮障碍显然与正常的性能力就扯不上关系了。

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