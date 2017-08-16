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性能力级别：SS

床技精湛，撩人狂魔。

只要看你一眼，脑子里就脑补了和你的所有姿势。有生之年，要舍弃多少宋仲基、林志玲，才能换来一次和你啪啪啪呢？

快把测试结果炫耀给Ta看吧！别身在福中不知福了！





男版

兄弟，你简直是行走的荷尔蒙啊！对年长自己较多或者是小自己很多的女性都很有感觉。

先天禀赋好，即生命力天生要比一般人强，肾气足，传统养生学认为：“性能力强，寿命也长。”性能力强的重要标志之一。面色：中国人健康的脸色是微黄略带点红，并且显得很“润”，也就是有光泽。凡是发红、发黄、发白、发黑、发青的颜色，皆属于非正常色，都代表着身体状况不佳。

但是！有了充足的肾气也要省着用，要惜精保精。作为“先天之本”的肾气，用一点就会少一点，如果平时一味纵欲、酗酒、熬夜，生活无规律，再充足的肾气也会被提前掏空。此外，平时还要注意对补益肝肾食物的摄取等。

近半年来，在床事上是不是明显感觉到力不从心？检讨一下近期的作息吧，是不是经常熬夜、缺乏锻炼？平时还是要多做一些增肌健身、凯格尔练习，让姑娘们拜倒在你的男性雄风下吧！









女版

姑娘，你简直是床上的春药啊！哪个男人遇到你真是三生有幸！

X能力旺盛，极为野性的人，对性时时刻刻都有需要，喜欢粗鲁的方式。但同时需要温柔的前戏，对对方的床技要求蛮严格。

女生性能力怎么分呢？

普通级：在满足上述前提的情况下，尚达不到以下各级标准。

三级：经常或总能够在各种性行为方式(不论是与伴侣在一起还是自慰)中达到性高潮。

二级：符合三级条件，并在某种方式中具有被动的或主动的射液能力。

一级：符合二级条件，并在任何方式、任何情境中，具有主动的、能够自我控制的射液能力。

最后，专家表示，在这个评价体系里，要排除高潮障碍患者。因为一旦有高潮障碍显然与正常的性能力就扯不上关系了。

姑娘平时是不是贪凉？生理期不是很准，熬夜、饮食不规律会导致雌性激素紊乱，这样会降低嘿咻的愉悦度的！不如从饮食开始改善吧：

从饮食方面来说：

1、子母鸡

含有丰富的蛋白质，维生素E、维生素B族、钙、磷、铁等。其味鲜美，性平，有滋阴润燥、补精填髓之功。营养缺乏而性欲较弱的女子最宜服用。

2、乌骨鸡，药鸡、黑脚鸡

含有维生素B1、维生素E、泛酸、蛋白质、脂肪等。其味鲜美，性平，有滋阴清热，补肝益肾之功。是成年女子的补益佳肴，《本草纲目》说它能补虚劳，治消渴，益产妇，治妇人崩中带下，一切虚损等症。女性常食能滋阴补肾阳，提高性欲望。

3、鸽肉、铁、磷、钾等

含脂肪较少。其味鲜美，性平，有补肝肾，益气，添精血之功。《本草纲目》中说鸽性淫易合，故名。凡鸟皆雄乘雌此特雌乘雄，故其性最淫。女性常食鸽肉可调补气血，提高性欲。

鸽蛋、磷脂、铁、钙、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素D等营养成分。具有改善皮肤细胞活力，增强皮肤弹性，改善血液循环，使面色红润等功效中医认为，鸽蛋味甘，性平，具有补肝肾、益精气、丰肌肤诸功效。鸽蛋有提高性功能用。性欲旺盛者及孕妇不宜食。

4、旱鸭，麝香鸭

含丰富的蛋白质，维生素和必需氨基酸。其味鲜美，性微温，有温补肾 阳，提高性机能之功效。可治疗因肾阳虚所引起的。《本草纲目遗》指出：其性淫，雌雄相交，且必四五次，故房求用之;助阳道，健腰膝，补命门，暖水脏。