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【性能力测试】SSS

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2017-08-16
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温馨提示：想知道你的“丁丁”大小和功能是不是都正常，最适合你的爱爱姿势又是哪种？点击复制，关注微信公众号“health39net”（长按微信号可复制），回复 J69 开始测试。

　　性能力级别：SSS

　　性欲极强，床技绝伦的你，唯一的缺点就是：活儿好到让人快忽略你的颜值和内涵了！

　　你是个在荷尔蒙的推动下无休止地追求异性的人。最近X蕾斯大促销，买十送十，够你用两晚上呢！有人排号了吗？

　　                        

　　男版

　　兄弟，你简直是行走的荷尔蒙啊！对年长自己较多或者是小自己很多的女性都很有感觉。

　　一是先天禀赋好，即生命力天生要比一般人强，肾气足，传统养生学认为：“性能力强，寿命也长。”性能力强的重要标志之一。面色：中国人健康的脸色是微黄略带点红，并且显得很“润”，也就是有光泽。凡是发红、发黄、发白、发黑、发青的颜色，皆属于非正常色，都代表着身体状况不佳。

　　二是后天努力的结果。“用进废退”。所以，要想肾气足，还必须天天练功，打通筋络，激活穴位，特别是大肾穴。 看来你实操经验不少啊！

　　但是不要骄傲！平时还是要多做一些增肌健身、凯格尔练习，让姑娘们拜倒在你的男性雄风吧！

　　



　　女版

　　姑娘，你简直是床上的春药啊！哪个男人遇到你真是三生有幸！

　　即使没有男人，你也能“自嗨上天”。“外表的圣女，内心的荡妇”，内心渴望刺激的嘿咻方式，野战、车啪、人体盛…… 小黄片的桥段，你也蠢蠢欲动！

　　你对自己的性关系非常有信心，性对于你来说，是互相取悦的重要手段，男人在外面征服世界，你在床上征服男人。姑娘，平时可以多做些PC肌练习，变紧，是每个女人的义务！


　　女生性能力怎么分呢？

　　普通级：在满足上述前提的情况下，尚达不到以下各级标准。

　　三级：经常或总能够在各种性行为方式(不论是与伴侣在一起还是自慰)中达到性高潮。

　　二级：符合三级条件，并在某种方式中具有被动的或主动的射液能力。

　　一级：符合二级条件，并在任何方式、任何情境中，具有主动的、能够自我控制的射液能力。

　　最后，专家表示，在这个评价体系里，要排除高潮障碍患者。因为一旦有高潮障碍显然与正常的性能力就扯不上关系了。

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