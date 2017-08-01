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享受激情性爱别忘记照顾阴蒂

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2017-08-1239健康网
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核心提示：阴蒂是位于女性阴道口的一个器官，位于小阴唇的顶端。它在性爱中起到一个很关键的作用——让女性更快更好地有高潮。女性在性爱中属于比较慢热的身体反应，而刺激阴蒂则能够快速让女性产生性兴奋。但由于阴蒂是一个比较敏感又柔软的所在，因此在性爱过程中也要照顾好它，避免伤害它。

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　　阴蒂是位于女性阴道口的一个器官，位于小阴唇的顶端。它在性爱中起到一个很关键的作用——让女性更快更好地有高潮。女性在性爱中属于比较慢热的身体反应，而刺激阴蒂则能够快速让女性产生性兴奋。但由于阴蒂是一个比较敏感又柔软的所在，因此在性爱过程中也要照顾好它，避免伤害它。

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　　性爱过程中爱抚阴蒂

　　在性爱的过程中，手也不要闲着，一制手撑住身体，另一指手放入结合部，轻轻摩擦她的阴蒂上部鼓起部分，偶尔触碰阴蒂，每个女人身体感受都不一样，如果她主动告诉你的她的感受，一定要按照她说的做，要快就快，要慢就慢，一般中国女人主动要求你，说明她有强烈需求才能放下淑女的面子，不说话的那种，就需要你平时对她生理需要的把握了。

　　刺激阴蒂要掌握好时机

　　刺激阴蒂对于女人来说，时机的掌握一定要好，不然不仅达不到效果，还会让女人更加痛苦。前戏不要过多刺激阴蒂，手指尽量在小阴唇两侧滑动，如果她很快就会兴奋，这时候就不要在继续刺激她的阴部，进攻别的部位。刺激阴部时，不要让手指进入阴道，那样会减弱阴道对阴茎的需要，只要轻轻摩擦外围就好，注意方法和用手指抚摩一样，点到即可。

　　刺激阴蒂千万不要过度

　　很多人喜欢用手刺激阴蒂，但是这有一定的缺陷，一来指甲很容易划到脆弱的部位，就算划不到，指甲中藏的污垢也容易让阴部感染。二来用手刺激不好掌握力道，容易过度。而过度刺激阴蒂，阴蒂敏感度会降低，想要得到阴蒂高潮会越来越难。所以可以选择情趣用品刺激阴蒂，情趣用品能够更加轻柔、智能的对阴蒂进行刺激，而且专业的情趣用品更加安全！

　　必要时使用人体润滑液

　　为了避免跟阴蒂接触时摩擦过大而导致阴蒂受伤的可能，可以先让阴蒂湿滑，减小摩擦。比如爱抚前一定要洗手的，就让一些干净的水留在手上，不要把手擦太干。当然更有效的方法是涂抹人体润滑液，不但为性爱添爽滑，还让性生活充满了清香，让性爱充满缤纷情趣。

　　什么时候进行亲密结合

　　男性还要注意跟女性亲密结合的时间，也就是进入女性体内的时间。感觉阴道湿润就可以了，不要等到爱液泛滥的时候，否则不但摩擦小，降低了对G的刺激。还有可能因为女性的感觉已经过去了，导致对活塞运动没了感觉。深度也是因人而定，只有多做才能准确掌握，进入后不要急于运动。技术关键就在这里，你要在不动的情况下，让你的阴茎自己在阴道内上顶，她会感觉很奇怪，有特别的感觉，她开心会主动询问你阴茎怎么自己动啊？这也是增进情趣的方法。速度一定要控制好，不管是进还是出，速度都要慢，尤其是出的时候，要慢慢的摩擦，这样能给女性更多的快感。

　　

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