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男女进行自慰的时候要注意哪些手法？

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2017-06-1039健康网
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核心提示：没有节制的自慰也会带来消极的影响。如果一个人总是害羞、敏感、萎靡、孤僻，将自慰看作是获取满足、解除紧张的惟一手段而过分依赖它时，那就意味着他的心理发育遇到了问题。

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　　没有节制的自慰也会带来消极的影响。如果一个人总是害羞、敏感、萎靡、孤僻，将自慰看作是获取满足、解除紧张的惟一手段而过分依赖它时，那就意味着他的心理发育遇到了问题。

夫妻

　　当伴侣不在身边，或者长期单身，心里的欲望得不到释放时，很多人会选择自慰。确实，适度自慰确实能宣泄心中的欲望，但前提是一些错误手法绝对不能用。

　　1.以异物手淫

　　有些人喜欢用笔杆、发夹、塑料丝等物插入尿道，以企求获得快感，从而在有意无意的情况下导致异物引起尿道或膀胱颈梗阻时可造成排尿困难或尿潴留，并伴泌尿系统感染，最后形成泌尿系统结石症。

　　2.性窒息

　　自行刺激时往往伴用各种方法造成极度兴奋，导致大脑缺氧，但是使用不当有窒息致死的危险。

　　3.压迫性器官

　　有些男性把阴茎向下或者向后压迫，从而获得性快感，也不追求射精高潮。由于长期采取这种方式获得自我刺激，结果造成射精的抑制，导致婚后性生活不能射精。

　　4.自慰无节制

　　没有节制的自慰也会带来消极的影响。如果一个人总是害羞、敏感、萎靡、孤僻，将自慰看作是获取满足、解除紧张的惟一手段而过分依赖它时，那就意味着他的心理发育遇到了问题。这时的自慰已成为心理障碍、内心冲突和挫折感的反映，是一种病态表现。

　　其实，有节制的自慰不仅对身体无害，还有一定好处：男性可以通过自慰提高对自我的了解，改善性敏感性，还能在没有性生活条件的情况下避免不良性接触。但需要提醒的是，自慰过度会使生殖器官频繁充血，引发男性无菌性或有菌性前列腺炎，造成外生殖器、下腹部疼痛等。

　　因此，男性要科学自慰，既让自己的身体获得满足，又不至于影响健康。一般未婚男性每月2—3次为宜，已婚者每月1—2次。每次以自慰后没有会阴部不适，没有体倦乏力、精神不振等为度。

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