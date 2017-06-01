夫妻性生活的正常频率怎样最健康？

核心提示：性，是不是像拷贝粘贴这么简单呢？可以从一家的卧房复制到另一家的卧房？很抱歉，它太复杂、太私密、太个人化和饱含感情，注定不宜像洗手次数那样进行军事化管理。

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性，是不是像拷贝粘贴这么简单呢？可以从一家的卧房复制到另一家的卧房？很抱歉，它太复杂、太私密、太个人化和饱含感情，注定不宜像洗手次数那样进行军事化管理。

性生活次数是不是真的应该认为去控制呢？每周4次，还是每个月4次为合格？在性生活问题上，频率这个概念变得越来越敏锐。迫切地探询自己性生活是否正常，其实是最近才有的事情。过去性方面的信息一直是禁忌，谁都没有条件去比较各夫妻之间的平均频率。

性，是不是像拷贝粘贴这么简单呢？可以从一家的卧房复制到另一家的卧房？很抱歉，它太复杂、太私密、太个人化和饱含感情，注定不宜像洗手次数那样进行军事化管理。

性，首先是一个对话：两个人之间的互动，充满惊奇，也可能超出预料。所以性是生理的，是荷尔蒙的，偶尔还是实用主义的，但它首先是情感的：它会在与对方碰撞中提升和丰富。如果性之前加上了“必须”的修饰，那么我们就不再听从欲望的召唤，而是把做爱当义务，成了给自己下的命令。

做爱不够的焦虑也会源于害怕没达到“正常”标准。有些男人需要用性能力来证明自己的阳刚。他们会想方设法去打听那些“可以衡量”的指标：阴茎的尺寸，做爱的频率，坚持的时间。

当伴侣发现他们潜意识里并非是真地想要做爱，而是想要证明，就会拒绝这种只被当成工具的性交。但是，有些女性有时候也一样在找寻证据：做爱让自己觉得自己还是很有魅力的，还是很吸引人的。

其实夫妻之间的性生活频率是没有一个标准的，只要夫妻两人觉得适合，觉得是一种享受那就足够了。