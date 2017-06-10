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单身男人怎么解决生理需要？

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2017-06-10爱秀美
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核心提示：无论男女大家都有选择单身的自由，同时无论男女，大家都有生理需求。那作为单身男人怎么解决生理需要，单身男人想女人怎么办？小编来为单身男人支招，不过最终找个女朋友比较靠谱。

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　　单身男人怎么解决生理需要

　　1、撸一发

　　单身男人由于长期缺乏性生活，积压在内心的欲望需要找到释放的出口，最好的方法就是撸一发，此法见效快，而且不涉及道德范畴。但要注意的是，手淫虽然是人体正常的生理需要，却不能过度，建议一个月2-4次为宜，过度手淫可能导致性功能上的疾病哦！

　　撸大师方法支招：

　　最普遍的方式是摩擦阴茎的茎部，即接触阴茎头冠状部位的外沿以及连接阴茎头和阴茎体的包皮系带。至于施加压力的大小、阴茎头上手指数量的多少、摩擦频率的快慢、手上下移动的幅度都不尽相同。一些男性，特别是接受过包皮环切手术的男性，会以拉动阴茎头或摩擦其整个表面的方式刺激阴茎头。接近性高潮时摩擦或抚摩的频率会有所加快，而在射精时会减慢或停止。

　　2、外物辅助

　　单身男人用情趣用品，并不是一件感到羞耻的事情，这只是出于本能的需要罢了，所以不要有太多心理负担。而且成人用品还被大张旗鼓的搬上台面，这么多人都在用。成人用品的类型多种多样，比如就有男性消费者的手淫辅助工具，包括能够插入阴茎的橡胶袋和人造阴道。人造阴道是由模仿人体触感的塑料制成，也会做出近似于生殖器的形状。另外还有仿真充气的娃娃，在其嘴、阴道或肛门部位设有袋状开口。要提醒你的是，成人用品虽然好，但别让身体吃不消哦！

　　3、运动发泄精力

　　这是很多专家说的，加强锻炼，多运动就能发泄多余的精力，自然也就没有心思想性生活了。不知道好不好用，但据说有人试过，跑步哑铃俯卧撑，练到没力去，可是一躺下休息，就“它”不累，一样会坚强的站起来哦！咳咳！现在的年轻人就是精力太旺盛了！

　　4、去帮助失足妇女

　　这个方法不建议你去做，但还是忍不住要将之列出来，毕竟是一条解决路径不是。单身男人实在按捺不住，也倒可以像黄海波那样冒冒险，虽然非法、不安全。但更要小心别帮助到个性别不详的人哦！

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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