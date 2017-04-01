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性冷淡怎么办？捉住性敏感带

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2017-04-0839健康网
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核心提示：当对性爱失去兴趣，出现性冷淡时会导致双方感情越来越糟，如何改善性冷淡问题呢？

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　　当对性爱失去兴趣，出现性冷淡时会导致双方感情越来越糟，如何改善性冷淡问题呢？

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　　一、前戏很重要，从亲吻开始

　　亲吻是性生活开始之前的重要步骤。由于嘴唇和舌头是身体最敏感的部位之一，“深吻”能够使人的情欲高涨。嘴唇、舌头和口腔都是敏感的部位，有抚摸也很重要，从山峰到深沟，要恰到好处。

　　二、找到G点，捉住性敏感带

　　人体各个部位都有性感带，这些敏感部位可以因为刺激而产生欲念。阴道深处有另一个可以导致高潮的地方，简称G点。其他人们所熟知的性敏感带有嘴唇、乳房、生殖器还有颈部和耳垂，都能够轻易引起反应。

　　三、适当自慰，刺激性感带

　　如果对方捉不住你的性感带，自慰则是最佳的办法。你可以尝试着采取适合自己的自慰方法，刺激自己的性感带，这也是衍生性满足的方法。同样可以增进彼此的亲密及享受高潮时的欢愉，不但安全，而且轻易把握彼此的反应。也可以让性伴侣触摸自己的生殖器，并找出自己喜好，可随时变换方式。

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