厌倦床上做爱？试试这些地点

核心提示：性爱欲望是保障性交顺利进行的提前之一，有些人习惯用性幻想来提升自己的性欲，性幻想是非常正常的事，女人们常常陷在大尺度的性幻想当中，从而让她们变得很有性欲，迫不及待的想要来一张性爱大战。
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性爱欲望是保障性交顺利进行的提前之一，有些人习惯用性幻想来提升自己的性欲，性幻想是非常正常的事，女人们常常陷在大尺度的性幻想当中，从而让她们变得很有性欲，迫不及待的想要来一张性爱大战。
地点一：床上
床上是最多的做爱地点，很多人都会有了一丝厌倦，不如试试束缚做爱吧，那就从柔软的衣物开始，例如他的领带就是一个不错的选择。如果用起了手铐，小心不要弄伤你的手腕。捆缚不一定要在卧室，房间里有很多的空间你都可以去玩。
地点二：游泳池
游泳池是用来游泳的，但是为什么就不能在里面做爱呢？不过不能想，一想到这，淑女就开始脸红，尽管她们心里欲拒还迎。最好还是带几件衣服，以免别人突然闯入你们什么遮掩也没有。多做些事前的准备如前戏，不要到时条件不足而令做爱夭折;也多利用水的浮力，你们可以尝试很多新的姿势。
地点三：镜子前
让性在玻璃镜之前发生，淑女不光能看到她自己，她还能目及他的所做所为，多重的角度、多重的感受将激起无数的涟漪。当然，他也是。
地点四：树丛中
那是树丛掩映下的春光乍泻，几乎要被人发现的那份刺激，以及以天为被的那份从容，怎么会不叫淑女花容“失色”。
地点五：汽车里
汽车与生活是关联的，但还没有关联到连性爱也兼顾的地步，不妨设想一下在汽车里越雷池会有什么情况发生？
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