更年期私密处也能回春

核心提示：干燥、搔痒、频尿，私密处问题又来找碴？更年期之后，很多女性都有这些困扰，反覆治疗很麻烦，身体也不舒服。别担心，其实只要正确的保养，就能够做一个清爽美人哦！

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更年期身体不适 私密处问题难启齿

所谓更年期，指的是卵巢功能逐渐衰退，经期开始不规则，直到月经不再来潮的阶段。在身体经历转变的同时，容易出现失眠、盗汗、热潮红等现象，以及难以启齿的私密处问题。

雌激素减少酿阴道干涩

由于女性荷尔蒙大量减少，更年期女性的阴道和外阴部肌肤变得较薄且脆弱，容易出现萎缩性阴道炎，因而感觉阴道干涩、搔痒、灼热感、小便不适等身体不适症状。育龄期女性因雌激素充足，阴道颜色偏向粉红色，而且皱褶较多，但更年期妇女的雌激素不足，阴道颜色逐渐变淡，偏向白色，皱褶也较少，阴道内部变得较平滑，防御能力不如育龄期女性。另外，也容易受到内裤或如厕时卫生纸的摩擦、刺激而产生不适，这些都属于正常现象。

不当清洁更干痒 恶性循环降低保护

不过，不少人误以为不断用肥皂清洗可以帮助改善，或是为了舒缓干痒而用热水冲洗。这些方法或许可以暂时缓解不适，但并非正确且有效的方式，反而会让私密处更干痒，防护力也更低！长期下来形成恶性循环，无法真正解决问题。

妥善清洁扞卫健康 为后续保养做准备

妥善保养私密处，第一步就是使用专用的清洁用品适当清洁。若使用硷性肥皂或硷性沐浴乳清洗，容易破坏原有的酸性环境，降低私密处对抗坏菌的能力。有趣的是，有些人过度清洗，有些人却是刚好相反，平日缺乏适当的清洁，每当私密肌干燥时，只用清水随便冲一冲，就急着使用滋润乳霜舒缓干荒，忽略了应该先为肌肤准备好适合吸收滋养的洁净状态，才能为后续的滋润、修护做好准备。否则，在私密肌藏污纳垢的情况下涂抹乳霜，就好像脸没洗干净就擦乳液一样，小心越弄越不舒服。若使用硷性的肥皂、沐浴乳清洁私密处，容易造成保护力下降，建议使用适当的清洁与保养品，维护私密肌健康。

熟龄私密处专用产品 清洁+修护一次到位

为了兼顾健康与舒适，在选择私密处专用的清洁和滋润保养品时，建议可以使用含有天然乳酸、洋甘菊、百里香成分，能温和清洁的凝露产品，无皂硷、不含药性，有助于维护私密处的酸硷平衡。如果有外阴部肌肤干燥困扰，也可以去咨询妇科医生，适度使用私密处专用的滋润乳霜加强保湿。遵循先洁净、后修护的保养原则，每天洗澡后多花1分钟，就能帮助更年期舒服又自在！

贴心提醒 守住原则守住舒适感

使用适当的清洁品与保养品之外，像女性，尤其是更年期妇女，平时少穿紧身裤子，像是内搭裤、塑身裤、保暖裤等，并且记得穿着透气的内裤，尽量不要使用护垫，以免增加私密处的摩擦和闷热，造成不适。若出现异常分泌物或搔痒，尽早咨询妇产科医师，不可自行购买灌洗用品或塞剂使用，以免症状与用药不合。况且，更年期女性的搔痒和分泌物问题，往往不是细菌感染，而是女性荷尔蒙不足所致，应先谘询医师，较有保障。日常生活最好配合规律作息、适度运动、健康饮食、放松心情等，清洁修护双管齐下加强私密处健康，更年期就能轻松又舒适！